Общество

Большинство респондентов ПЛН предлагают привести в порядок руины в центре Пскова

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (38%) не устраивают руинированные памятники в центре Пскова. По мнению горожан, ими нужно заняться в первую очередь. Это следует из опроса, в котором приняли участие 443 человека.

24% опрошенных думают, что нужно пересмотреть критерии понятия «памятник», и сократить их число. Они подчеркивают, что не нужно «всякие бараки-развалюхи считать таковыми».

Прежде чем ставить в Пскове новые памятники, необходимо привести в порядок старые, указали 23% респондентов.

Незначительное число участников опроса (2%) считает, что чем больше в древнем городе памятников, тем больше он привлекает туристов. А если памятники нельзя восстановить, то, по мнению почти 3% респондентов, их необходимо снести, чтобы не портили городские пространства.

2% участников опроса выбрали вариант: «Значительное количество памятников влечет за собой нагрузку на бюджет. Нужно минимизировать появление новых».

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Когда нужно отключать отопление в жилых домах?».