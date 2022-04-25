Общество

Стратегическая сессия в рамках проекта «Экосуббота» пройдет в Пскове

Стратегическая сессия с волонтерами Псковской области в рамках проекта «Экосуббота» пройдет на площадке Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества 27 апреля в 17:00. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Проект "Экосуббота" в конце прошлого года стал победителем международной премии "Мы вместе". Реализация проекта продолжается. Команда проекта закончила подготовку технического задания на разработку концепции экопространства в Корытовском лесопарке. На сегодняшний день это практически единственный городской лесопарк», - говорится в сообщении.

В концепции создания экопространства будет предусмотрено благоустройство территории и создание локаций экологической направленности.