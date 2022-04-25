Общество

В Псковском облсовпрофе определили знатоков по охране труда

Викторина по охране труда состоялась в Псковском областном совете профессиональных союзов 27 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в игре приняли участие представили профактива региона.

Идея учреждения Всемирного дня охраны труда связана с Международным днем памяти рабочих, погибших и получивших травмы на производстве. В прошлом году региональный комитет по труду и занятости зарегистрировал 11 несчастных случаев с тяжелым исходом и 13 со смертельным, отметили ведущие викторины.

«Большая часть населения мира треть своей сознательной жизни проводит на рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества. Поэтому, если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, то пропадает основа для социально-экономического развития и производительной занятости», – считают организаторы мероприятия.

В течение полутора часов две сборные команды «БТР» (безопасность труда работников) и «Оптимисты» (оптимальные условия труда) соревновались за звание лучших. Команды приняли участие в пяти тематических конкурсах. Они отвечали на вопросы викторины об условиях труда, оказали первую медицинскую помощь при порезах кистей рук «пострадавшим», делали соответствующие записи в журнале микротравм.

По результатам игры победила команда «БТР», оторвавшись от соперников на полбалла. Председатель облосфпрофа Игорь Иванов, который возглавил жюри, наградил знатоков памятными подарками.