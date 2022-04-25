Общество

«Индекс шашлыка» в России вырос почти на 600 рублей

В апреле этого года «индекс шашлыка» вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с 1,1 миллиона кассовых аппаратов).

Фото: pixabay.com

Как пишет газета «Известия», они изучили данные о продажах маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига в период с 1 по 24 апреля. Оказалось, что средний чек за такой набор в апреле текущего года составил 2 484 рубля против 1901 рубля годом ранее.

Специалисты отметили, что на сам шашлык россияне в среднем тратят 498 рублей (+17% к прошлому году), на комплект шампуров — 304 рубля (+30%), на мангал — 1 172 рубля (+28%), на уголь — 380 рублей (+77%) и на средство для розжига 130 рублей (+26%).

Вместе с тем продажи «шашлычного набора» в натуральном выражении снизились — в этом апреле товаров для пикника купили на 20% меньше, чем годом ранее. Однако аналитики не считают, что падение спроса обусловлено ростом цен. Главная причина — позднее начало весны.

«В апреле 2021 года "шашлычные наборы" покупали чаще именно из-за более благоприятных погодных условий», - отметили в «Чек Индексе».

Но в начале следующего месяца спрос должен восстановиться. Это связано с потеплением и привычкой россиян проводить майские праздники на дачах и в деревнях.