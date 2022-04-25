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Общество

В Пскове прошла конференция «Будущее сферы охраны труда»

28.04.2022 18:08|ПсковКомментариев: 0

Конференция «Будущее сферы охраны труда» состоялась в Псковском областном совете профессиональных союзов 28 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии приняли участие профсоюзный актив региона, руководители предприятий и специалисты служб по охране труда и промышленной безопасности, уполномоченные по охране труда.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении поприветствовал собравшихся. «Отмечая Всемирный день охраны труда, мы способствуем формированию культуры профилактики в области охраны труда, привлекая к этому все заинтересованные стороны, действующие в данной сфере. В прошлом году общее число несчастных случаев на производстве снизилось на 32%, на 36% – количество погибших на производстве. Этот показатель наглядно демонстрирует важность ваших усилий. Важно принять все необходимые меры для безопасности каждого сотрудника. Всех вас объединяет одно: желание, чтобы жизни работников ничего не угрожало», – сказал глава региона.

«Рада, что в этом году проводится столько мероприятий, посвященным дню охраны труда. Хочется надеяться, что они полезны для работодателей. Под девизом "Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда" здесь проходит открытый обмен информацией о снижении профессиональных рисков, прямой диалог и улучшение взаимодействия профсоюзных организаций и органов по надзору и контролю со специалистами, отвечающими за безопасность условий труда и здоровье работников предприятий и организаций региона», – отметила начальник отдела труда комитета по труду и занятости Ирина Трегубова.

«Мы должны прийти к идеальной модели в области охраны труда – к принципу нулевого травматизма. Всеми заинтересованными сторонами предприняты усилия, чтобы неблагоприятные вещи с работником не происходили. Сегодня у нас в рамках расследования 7 несчастных случаев: из них три смертельных», – сообщил руководитель государственной инспекции труда в Псковской области Геннадий Иойлев.

Также на конференции с докладом выступил председатель облсофпрофа Игорь Иванов. Он отметил, что сформировать позитивную культуру по охране труда помогут уважение права на безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для здоровья производственной среды, четко определяя права и обязанности, и когда приоритет отдается принципу профилактики. «Мы настойчиво будем формировать позитивную культуру охраны труда», – заключил он. 

Председатель облсофпрофа наградил профсоюзных активистов благодарственными письмами. Кроме того, организаторы подвели итоги конкурса «Юный инспектор охраны труда». Участники, по словам Игоря Иванова, достоверно изобразили все опасности, подстерегающие на производстве.  

 

В онлайн-конференции с докладами выступили генеральный директор ГК «Деловые информационные системы» города Ульяновск Екатерина Скрипник, коммерческий директор АО «Начно-производственное предприятие «Системные технологии» города Санкт-Петербург Игорь Новиков и директор по развитию компании «Лазерные системы» Алексей Иванов.

Теги: #облсовпроф #охрана труда
Источник: Псковская Лента Новостей
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