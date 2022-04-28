Общество

Акция «Сказки в красках» стартовала в Пскове

Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих приглашает школьников нарисовать «Сказки в красках». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Это областная сетевая библиотечная акции, приуроченная к Году культурного наследия народов России. К участию приглашаются учащиеся начальных и средних классов общеобразовательных школ и коррекционных учреждений города Пскова и Псковской области.

Сроки акции - с 27 апреля по 27 мая.

Для участия в акции необходимо:

нарисовать иллюстрацию к любой из сказок, которые представлены в видеоуроках «Дружба народов через сказку»;

прислать творческую работу (фотографию своего рисунка в формате JPEG) в сообщения группы «Псковская специальная библиотека» соцсети «ВКонтакте» или на электронную почту библиотеки: posbs@pskovlib.ru.

Необходимо заполнить анкету-заявку участника и указать к какой сказке народов России относится иллюстрация.

«Главное условие: иллюстрации должны быть именно к тем сказкам народов России, которые представлены в виртуальных путешествиях библиотеки», – отметили в учреждении.

Все виртуальные путешествия доступны в видео- и аудиоформатах на сайте библиотеки в разделе «Виртуальная гостиная».

С координаторами акции можно связаться по телефону (8112) 72-42-53.