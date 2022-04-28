Акция «Сказки в красках» стартовала в Пскове

Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих приглашает школьников нарисовать «Сказки в красках». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.
Это областная сетевая библиотечная акции, приуроченная к Году культурного наследия народов России. К участию приглашаются учащиеся начальных и средних классов общеобразовательных школ и коррекционных учреждений города Пскова и Псковской области.
Сроки акции - с 27 апреля по 27 мая.
Для участия в акции необходимо:
Необходимо заполнить анкету-заявку участника и указать к какой сказке народов России относится иллюстрация.
«Главное условие: иллюстрации должны быть именно к тем сказкам народов России, которые представлены в виртуальных путешествиях библиотеки», – отметили в учреждении.
Все виртуальные путешествия доступны в видео- и аудиоформатах на сайте библиотеки в разделе «Виртуальная гостиная».
С координаторами акции можно связаться по телефону (8112) 72-42-53.