Общество

МТС предлагает псковичам оставаться на связи во время отдыха на курортах

Для абонентов МТС, планирующих провести отпуск на российских курортах, компания провела масштабную модернизацию сети. За счет строительства новых базовых станций и модернизации действующего оборудования, скорость мобильного интернета на курортах Краснодарского края, Республики Дагестан, Минеральных Вод и Республики Алтай выросла в среднем на 35 процентов. Вложив средства в модернизацию, увеличение емкости, скорости и покрытия сетей на популярных курортах России, компания МТС полностью подготовила сеть к нагрузкам курортного сезона 2022 года, сообщили в пресс-службе компании.

Самые востребованные места отдыха предстоящего сезона отпусков и весенних праздников МТС определила, проведя анализ больших данных по распределению турпотоков прошлого года, выявив популярные направления при покупке билетов, бронировании отелей и анализе другой полезной информации.

Так, для комфортного отдыха туристов в Краснодарском крае уверенный прием теперь обеспечен на Черноморском побережье от Сочи до Анапы, включая Геленджик и Новороссийск, а также на Азовском побережье (в районах Ейска, станиц Должанская, Голубицкая у Пересыпи и Кучугура). На Каспийском побережье Дагестана проведены масштабные работы по усилению сети. Обеспечены устойчивой связью и все курорты Минеральных Вод, популярные места отдыха Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. В этом регионе компания построила около двухсот новых базовых станций. Также десятки новых базовых станций МТС установлены в курортных местах Алтая на берегу Катуни от Горно-Алтайска до Чемала.