Общество

Годовщину со дня образования пожарной охраны торжественно отметили в Пскове

Торжественное мероприятие, посвященное 373-й годовщине со дня образования пожарной охраны, прошло сегодня, 29 апреля, в Большом концертном зале областной филармонии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Поздравляю вас с 373-й годовщиной со дня образования пожарной охраны России. Хочу поблагодарить каждого из вас за непростую, но важную работу. Благодаря вашей активной профилактической работе число пожаров с 2020 по 2021 год существенно снизилось - с 4 000 до 3 500. Пожарные расчеты неустанно несут дежурство и ведут эффективную работу с огнем: только в этом году вы спасли более 800 человек, сохранили десятки домов и строений. В экстремальных условиях вы выполняете крайне сложную работу, и мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить вас всем необходимым», - поздравил собравшихся губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Так, в прошлом году для оснащения пожарно-спасательных подразделений администрация области приобрела две противопожарные автоцистерны и два специальных автомобиля. В этом году уже купили автоцистерну для пожарной части в Пыталовском районе.

Глава региона поблагодарил участников мероприятия за их мужество, профессионализм и безупречную службу. Он также выразил отдельную благодарность ветеранам ведомства за их вклад в развитие противопожарной службы Псковской области и верность долгу.

Двое сотрудников награждены сегодня медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, еще четверо получили благодарственные письма администрации Псковской области, двое - ценные подарки. Кроме того, сотрудникам пожарно-спасательных служб в связи с празднованием 373-й годовщины образования пожарной охраны РФ вручили ведомственные награды Псковского областного Собрания депутатов и МЧС России.

«Сегодня мы чествуем тех, кто первыми приходит на помощь и вступает в борьбу с беспощадной огненной стихией. За годы существования пожарная охрана прошла много сложных этапов и изменений, но неизменными остались цели и задачи службы — тушение пожаров и спасение людей. В пожарной охране служат смелые, ответственные и сильные духом люди. Мужество и отвага, готовность в любых условиях по первому зову спасать тех, кому угрожает опасность, — характерные качества пожарных», - отметил исполняющий обязанности главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Помимо этого, с поздравлением выступил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.