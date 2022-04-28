Общество

Аквапарк «Акваполис» отмечает шесть лет со дня открытия

Аквапарк «Акваполис» впервые открыл свои двери для посетителей шесть лет назад, 29 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе группы компаний «Луг».

Видео: ГК «Луг»

По сей день это единственный аквапарк в Псковской области.

«За свою историю "Акваполис" заручился любовью не только псковичей, но и жителей соседних регионов, которые с удовольствием приезжают в гости летом. Великий Новгород, Луга, Кингисепп, Сланцы, города и поселки Псковской области — далеко не полный список географии гостей нашего аквапарка!» - отметили в компании.

Сегодня в честь дня рождения аквапарк «Акваполис» проводит розыгрыши призов и подарков в онлайн-формате в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Больше информации можно также найти в телеграмм-канале.