Общество

Достижениям науки в годы войны посвятили круглый стол в Пскове

Проблемы в образовании и науке в годы Великой Отечественной войны обсудили участники круглого стола в Псковском филиале академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Представители кружка «Цивилистика», созданного на кафедре гражданско-правовых дисциплин, провели научное мероприятие, приуроченное к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участники круглого стола обсудили основные аспекты образования и достижений науки и техники в годы Великой Отечественной войны, вспомнив имена и труды выдающихся российских ученых и изобретателей тех лет.

Прозвучали доклады «Деятели просвещения Великой Отечественной войны», «Образование в период блокады Ленинграда», «Влияние Великой Отечественной войны на процесс создания автомата Калашникова», «Проблемные аспекты подготовки педагогического состава к профессиональной деятельности», «Лавочкин С. А. – выдающийся конструктор Великой Отечественной войны», «Значение деятельности А. В. Вишневского в развитие медицины», «Заслуга В. Г. Грабина в совершенствовании артиллерийских систем», «Вклад Зинаиды Еромольевой в спасение жизней советских солдат», «Разделение мужской и женской программ образования в годы войны», «Вклад выдающегося математика Мстислава Келдыша в решение проблем, связанных с вибрациями авиационных конструкций» и другие.