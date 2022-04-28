Общество

Псков присоединился к всероссийскому автопробегу профсоюзов

Митинг-концерт, в рамках которого стартовали экипажи всероссийского автопробега, состоялся на Октябрьской площади в Пскове 29 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии приняли участие профсоюзные организации, трудовые коллективы и представители политических партий.

«Сегодня, в преддверии праздника Весны и Труда, мы заявляем профсоюзные требования в условиях беспрецедентного давления на Россию. Сегодня мы, как никогда, солидарны. Мы уверены, вместе мы победим», – заявил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

Перед собравшимися выступил творческий коллектив областного УМВД.

К собравшимся с приветствиями обратились исполняющий полномочия главы города Пскова Сергей Гаврилов, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко, депутат регионального парламента, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак, депутат областного Собрания, руководитель псковского отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский, председатель псковского отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

«Всем удачи, этот автопробег доказывает наше единство», - сказал Сергей Гаврилов.

Всероссийский автопробег начался 12 апреля во Владивостоке. Его участники выступают за мир без нацизма. Из Пскова экипаж автомобилей отправится в Санкт-Петербург, затем в Москву и Воронеж, у каждого монумента организаторы пообещали оставить часть псковской земли. Автомобилисты финишируют в Волгограде, у памятника «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане.