Общество

Депутаты и сотрудники аппарата Собрания вышли на субботник

Депутаты и коллектив аппарата областного Собрания присоединились к весеннему месячнику по уборке города и очистили от мусора территорию на улице Юбилейной в Пскове у Мемориала освободителям Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото, видео здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Участок для уборки законодателям определило управление городского хозяйства, грабли, мусорные пакеты и перчатки привезли с собой.

«Настроение замечательное, - поделился вице-спикер Игорь Дитрих. – Мы воспитаны в традиции "мир, труд, май". Проведение таких коллективных субботников очень объединяет людей».

Председатель регионального парламента Александр Котов тоже признался, что еще со школьных лет ежегодно участвует в субботниках. По мнению председателя, привлечение жителей к наведению порядка в городе имеет не только воспитательный, но и важный практический смысл.

«Такая массовая уборка территории во время весенних субботников помогает в короткие сроки навести чистоту во дворах, парках и скверах. Понятно, что за зиму накапливается много мусора и грязи, и если оставить уборку города только на попечение коммунальных служб, то это затянется по времени. А поскольку все коллективы выходят на весенние субботники, удается за короткий срок убрать значительную часть города. Весна наступает, и как приятно посмотреть – город чистый, уютный, зеленый», – поделился Александр Котов.

Убрать отведенную территорию от листвы и веток удалось за два часа. Приготовленных ста мусорных мешков не хватило – пришлось в срочном порядке докупать еще 50 штук. Часть пакетов вынесли в специально установленный на время субботника контейнер, другие сгруппировали, чтобы коммунальным службам было удобнее их оперативно вывезти.

«Весна – пора субботников: я уже выходил на уборку территории в районе нашего предприятия, потом на своем избирательном округе, теперь вот с Собранием. Хорошее дело делаем», - рассказал о своем участии в уборке города вице-спикер Юрий Сорокин.

Депутат выразил надежду, что примеру коллективов, участвующих в уборке своего города, последует большинство предприятий, организаций и образовательных учреждений.

«Рекордсменом» по участию в субботниках оказался депутат, полковник в отставке Олег Грицаев.

«У военных каждую субботу субботник, называется парково-хозяйственный день для наведения порядка на территории расположения», - пошутил парламентарий, отметив, что к общественно-полезному коллективному труду относится очень положительно.

Для председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянов этот субботник уже третий за неделю.

«Эта традиция передается из поколения в поколение, и это здорово. Все вместе выйдем на уборку, каждый сделает по чуть-чуть, а общий результат – чистый город, да и отношение горожан к работе коммунальных служб тоже будет более уважительным», – отметил Алексей Севастьянов.

Позицию коллеги поддержала депутат, главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, которая вместе со своими сотрудниками вышла на уборку прилегающей к больнице территории как только растаял снег.

«Даже если территория формально и не наша, но всё, что вокруг нас – это зона ответственности каждого живущего в городе», - подчеркнула депутат.

Вице-спикер Александр Братчиков прокомментировал свое участие в субботнике не только как депутат, но и как в недавнем прошлом глава администрации Пскова.

«Я всегда стремился к тому, чтобы в городе не было бесхозных мест, чтобы у каждого земельного участка был хозяин – когда есть хозяин, есть с кого спросить. Люди, когда убирают территорию, подходят к этому, как правило, по-честному, с душой. И когда наведут порядок там, где живут, потом и сами не мусорят, и другим не дают. А еще лучше, когда выходят на субботник вместе с детьми», - отметил Александр Братчиков.

«Здорово, когда жителей привлекают к уборке города, а не только коммунальные службы – это по-другому ценится. Это очень важная вещь, нужное дело», - поддержал коллегу председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

После окончания субботника депутаты и сотрудники аппарата Собрания в преддверии приближающегося Дня Победы возложили цветы к памятнику на братском воинском захоронении.

Напомним, весенний месячник по уборке Пскова в этом году начался на две недели раньше, чем обычно – уже в середине марта коммунальные службы и горожане приступили к уборке городских территорий после зимы.