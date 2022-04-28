Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Новая политическая реальность
Праздник весны и труда
Денис Иванов о бюджете Пскова
Больше, чем друг картинки с выставки собак
«Истфакт» Найти Вороний камень
Господин Рейтингомер
«Моя История» за рамками стандартов
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
школа без второго иняза
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё Общество 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 30.04.2022 00:000 В Псковской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом 29.04.2022 23:480 Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в районах Псковской области 29.04.2022 23:450 В Пскове почтили память Михаила Минина 29.04.2022 23:350 Около 30 заявок подано на соискание региональной премии в области культуры и искусства 29.04.2022 23:280 Общественники посетили СИЗО-1 в Пскове
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:517 Власти России планируют повысить МРОТ 29.04.2022 10:333 Девушка выпала из окна многоэтажки в Пскове 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 28.04.2022 13:210 В Пскове простились с погибшим на Украине военнослужащим 28.04.2022 13:2518 В Псковской области администрацию переименуют в правительство
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Общественники посетили СИЗО-1 в Пскове

29.04.2022 23:28|ПсковКомментариев: 0

Представители региональной общественной наблюдательной комиссии Эдуард Малин и Григорий Матвеев посетили СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова и сотрудников учреждения правозащитники проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе. Представители ОНК обошли камерные помещения, медицинскую часть и столовую, где смогли снять пробу с приготовленных блюд.

Во время посещения члены ОНК организовали прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных по личным вопросам. Жалоб на условия содержания, медицинское обслуживание и качество пищи не поступило, отметили в ведомстве.

По итогу обхода представители общественной наблюдательной комиссии региона вынесли заключение, согласно которому фактов нарушения прав лиц, содержащихся в СИЗО-1, не выявлено. Кроме того, они внесли несколько предложений по улучшению условий содержания.

Теги: #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 378 человек
30.04.2022, 00:000 В Псковской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом 29.04.2022, 23:550 Шесть смертельных отравлений этанолом произошло в Псковской области за три месяца 29.04.2022, 23:480 Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в районах Псковской области 29.04.2022, 23:450 В Пскове почтили память Михаила Минина
29.04.2022, 23:350 Около 30 заявок подано на соискание региональной премии в области культуры и искусства 29.04.2022, 23:280 Общественники посетили СИЗО-1 в Пскове 29.04.2022, 23:120 Псковские курсанты привели в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны 29.04.2022, 23:010 Росприроднадзор по СЗФО принял участие в учениях в Псковской области
29.04.2022, 22:430 Почти 20% жителей СЗФО столкнулись с задержкой зарплаты в 2022 году 29.04.2022, 22:400 Псковская область в лидерах по количеству участников конкурса «Моя страна — моя Россия» 29.04.2022, 22:260 Братскую могилу 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков благоустроили в Пскове 29.04.2022, 22:101 Первый показ лазерного шоу к 350-летию Петра I состоялся в Пскове. ФОТО
29.04.2022, 21:550 Школьников познакомили с традиционным псковским фольклором 29.04.2022, 21:470 Глава «Опоры России» оценил опыт Псковской области по регламентированию размещения НТО 29.04.2022, 21:291 Замначальника Псковского филиала академии ФСИН России покинула свой пост 29.04.2022, 21:150 Определены победители регионального чемпионата «Абилимпикс»
29.04.2022, 20:500 Елки не только сажаю, но и дарю — псковский сити-менеджер 29.04.2022, 20:440 Куда пойти на майские: праздничная афиша Псковского театра драмы 29.04.2022, 20:310 Губернатор опубликовал фотографию памятного знака «Зарождение Знамени Победы» 29.04.2022, 20:240 Задействованные в праздничных мероприятиях дороги перекроют в Псковской области 9 мая
29.04.2022, 20:150 Псковский губернатор потребовал обеспечить безопасность жителей в период майских праздников 29.04.2022, 19:590 Депутаты и сотрудники аппарата Собрания вышли на субботник 29.04.2022, 19:350 На «садово-парковой» конференции в Пушкинском заповеднике отметили помощь неравнодушных псковичей 29.04.2022, 19:250 «Дабришутинг»: Гордость, туалеты и предубеждения. ВИДЕО
29.04.2022, 19:180 Борис Елкин: Я крайне редко употребляю алкоголь 29.04.2022, 19:150 Прощание с почетным гражданином Пскова Анатолием Васильевым пройдет 2 мая 29.04.2022, 19:014 Губернатор вместе с сотрудниками администрации области очистил от мусора Летний сад в Пскове 29.04.2022, 18:430 Почта России доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы
29.04.2022, 18:300 Борис Елкин процитировал стихи Пушкина в эфире программы «Чай втроем» 29.04.2022, 18:150 Стала известна афиша мероприятий ко Дню Победы в Великих Луках 29.04.2022, 17:590 Акция «Сказки в красках» стартовала в Пскове 29.04.2022, 17:580 Кто поможет подготовиться к свадебному торжеству, рассказали псковичам
29.04.2022, 17:550 Псков присоединился к всероссийскому автопробегу профсоюзов 29.04.2022, 17:430 Предприниматели включились в работу над концепцией экопространства в Корытовском лесопарке 29.04.2022, 17:360 Борис Елкин рассказал, при каких обстоятельствах ему оторвало фалангу пальца 29.04.2022, 17:260 Фестиваль «Мелодии Победы» пройдет в Пскове 6-8 мая
29.04.2022, 17:230 Борис Елкин рассказал, что мечтал стать трактористом и дальнобойщиком 29.04.2022, 17:200 Движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове временно запретят 29.04.2022, 17:190 В псковские школы поступают звонки от неизвестных с требованием накрыть «поляну» для проверки из Москвы 29.04.2022, 17:070 Борис Елкин объяснил, почему он разбирает стену в кабинете
29.04.2022, 17:050 Медсестра осматривала псковичей вместо дерматовенеролога 29.04.2022, 16:530 Экс-главу Великолукского района осудили за злоупотребление полномочиями 29.04.2022, 16:511 В рубель: Стадия принятия и туристические фейки 29.04.2022, 16:270 Клиентские службы ПФР в Псковской области продолжат работу в майские праздники
29.04.2022, 16:211 Псковский омбудсмен выразил благодарность ПЛН 29.04.2022, 16:191 Борис Елкин перечислил любимые рестораны в Пскове 29.04.2022, 16:170 Псковичи откликнулись на лжеобъявление о продаже посудомоечной машины 29.04.2022, 16:070 Анатолий Васильев с честью выдерживал все испытания - Георгий Василевич
29.04.2022, 16:000 Почти 200 стихотворений отправили псковичи на конкурс ко Дню Победы 29.04.2022, 15:551 Назначен новый руководитель псковского УФСИН 29.04.2022, 15:471 Борис Елкин: С Еленой Полонской обедал всего один раз 29.04.2022, 15:411 Обладательница титула «Мисс Великие Луки - 2021» стала участницей титульной фотосессии
29.04.2022, 15:390 Еще одного псковича привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ 29.04.2022, 15:380 Владимира Колпакова назначили и. о. директора псковского планетария 29.04.2022, 15:353 Деловые и дружеские связи между с Цзинином обсудили в Пскове 29.04.2022, 15:273 Борис Елкин рассказал о встрече с шаровой молнией
29.04.2022, 15:250 Применять наборы Lego в работе с детьми научили псковских воспитателей 29.04.2022, 15:240 Немаркированные сигареты на 1,5 миллиона рублей изъяли псковские таможенники 29.04.2022, 15:201 Гордость, туалеты и предубеждения 29.04.2022, 15:200 Достижениям науки в годы войны посвятили круглый стол в Пскове
29.04.2022, 15:140 Сити-менеджер Пскова рассказал, когда он ругается матом 29.04.2022, 15:090 Сбербанк в СЗФО раскрыл эскроу-счета на 48 миллиардов рублей 29.04.2022, 15:000 День без осадков и до +12 градусов прогнозируют псковские синоптики 29.04.2022, 14:510 Аквапарк «Акваполис» отмечает шесть лет со дня открытия
29.04.2022, 14:360 Еще пять человек выдвинулись на праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму 29.04.2022, 14:340 Два образовательных учреждения в Великих Луках обязали установить ограждение 29.04.2022, 14:251 Борис Елкин заявил о готовности участвовать в конкурсе на пост главы Пскова 29.04.2022, 14:230 Пскович может лишиться свободы за использование поддельных водительских прав
29.04.2022, 14:080 Более 600 школьников побывают в «Михайловском» в рамках маршрута «Псков. Духовные истоки» 29.04.2022, 14:021 «Чай втроем»: Who is Mr. Елкин? ВИДЕО 29.04.2022, 13:590 Годовщину со дня образования пожарной охраны торжественно отметили в Пскове 29.04.2022, 13:540 Праздничный концерт «Музыка. Война и мир» пройдет в Пскове
29.04.2022, 13:510 Борис Елкин о своем детстве: Приключений на «пятую точку» никогда не искал 29.04.2022, 13:410 Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых 29.04.2022, 13:300 Георгиевские ленты вместе с гуманитарной помощью доставят на Донбасс 29.04.2022, 13:270 Дорожные работы пройдут на улице Карла Маркса в Пскове в выходные
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru