Общество

Общественники посетили СИЗО-1 в Пскове

Представители региональной общественной наблюдательной комиссии Эдуард Малин и Григорий Матвеев посетили СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова и сотрудников учреждения правозащитники проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе. Представители ОНК обошли камерные помещения, медицинскую часть и столовую, где смогли снять пробу с приготовленных блюд.

Во время посещения члены ОНК организовали прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных по личным вопросам. Жалоб на условия содержания, медицинское обслуживание и качество пищи не поступило, отметили в ведомстве.

По итогу обхода представители общественной наблюдательной комиссии региона вынесли заключение, согласно которому фактов нарушения прав лиц, содержащихся в СИЗО-1, не выявлено. Кроме того, они внесли несколько предложений по улучшению условий содержания.