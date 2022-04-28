Общество

В Пскове почтили память Михаила Минина

Торжественный митинг, посвященный подвигу участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Пскова Михаила Минина, состоялся в областном центре 29 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото здесь и далее: pskovgorod.ru

В мероприятии приняли участие заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко, представители Совета ветеранов города, воспитанники центра «Патриот» и правнучка Михаила Минина Карина Смирнова.

От имени и. п. главы Пскова Сергея Гаврилова и депутатов Псковской городской Думы к участникам митинга с приветственным словом обратился Владимир Воробьев. В своем выступлении он назвал Михаила Минина образцом мужества, воинской доблести, отваги и героизма, подчеркнув, что об этом свидетельствуют многочисленные награды героя.

«В послевоенные годы Михаил Минин уделял большое внимание патриотической работе с молодежью, с удовольствием делился своими воспоминаниями о войне. В 2005 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин города Пскова". С уходом из жизни Михаила Петровича псковичи и все россияне потеряли замечательного человека, чья жизнь служила и служит примером для подражания подрастающим поколениям», - отметил заместитель главы города Пскова.

Напомним, 30 апреля 1945 года во время штурма рейхстага уроженец Палкинского района Михаил Минин одним из первых ворвался в Рейхстаг, забрался на его башню и в 22:40 по местному времени установил первое победное знамя.