Общество

Михаил Ведерников объяснил, из-за чего вход на лазерное шоу в Кремле сделали платным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей и гостей региона посетить лазерное шоу, посвященное празднованию 350-летия Петра I, и объяснил, в связи с чем за вход на спектакль в Кремле решили брать символическую плату.

«Это целый мультимедийный спектакль, который рассказывает, какую роль отводил Пётр Первый Пскову и Великим Лукам в Северной войне, а также о победах русского флота и армии, - написал губернатор в своем телеграм-канале. - Проект от сценария до видеоконтента создан Театрально-концертной дирекцией и специалистами мультимедийных технологий».

Глава региона напомнил, что лазерное шоу можно будет увидеть до 10 мая. Каждый день будет проходить по два показа: в 21:30 и 22:30. Билеты можно приобрести в кассе Псковской областной филармонии и онлайн: https://orbilet.ru/event/7860.

«Цена билетов символическая – 100 рублей.

К сожалению, в прошлом году мы столкнулись с не очень приятной ситуацией, когда бесплатные билеты люди брали и потом продавали за деньги. В этот раз мы решили сразу обозначить стоимость, чтобы ограничить людей от мошенников.

Заранее покупайте билеты и обязательно посетите это шоу. Уверен, вам понравится!» - заключил Михаил Ведерников.