Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Первомаем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Праздником весны и труда, который отмечается сегодня, 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: ТАСС

«От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Для многих граждан нашей страны Первое мая является символом общечеловеческих ценностей — мира, созидательного труда, объединения усилий во имя общей цели и благополучного будущего. Псковская область всегда славилась своими трудолюбивыми людьми, мастерами, бережно относящимися к ремеслу. Эти традиции сохранились до наших дней. Сегодня каждый из вас своим стремлением к переменам, идеями, новыми проектами, мастерством и талантом создает основу для позитивных изменений в своем городе, поселке, предприятии и производстве», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил жителей за самоотдачу, включенность в работу, вовлеченность в жизнь региона.

«Уверен, что нашими общими усилиями большие и значимые перемены наступят намного быстрее, и принесут на Псковскую землю благополучие и процветание. Желаю всем жителям региона в эти праздничные дни получить дополнительный заряд энергии и оптимизма — от весенней погоды, плодотворной работы, общения с близкими, родными и друзьями», - подытожил губернатор.