Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Праздник весны и труда
Больше, чем друг картинки с выставки собак
Новая политическая реальность
Господин Рейтингомер
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Денис Иванов о бюджете Пскова
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
«Истфакт» Найти Вороний камень
«Моя История» за рамками стандартов
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
школа без второго иняза
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё Общество 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 01.05.2022 12:400 Чтобы труд был в радость и приносил удовлетворение, пожелал псковичам Борис Елкин 01.05.2022 12:000 Пусть вместе с весной придет время новых свершений - Игорь Иванов 01.05.2022 11:400 Победителей конкурса изобретателей определили в Пскове 01.05.2022 11:240 Профессионального роста и реализации талантов пожелала псковичам Елена Бибикова 01.05.2022 10:540 Сбербанк улучшил условия по потребительским кредитам
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:5110 Власти России планируют повысить МРОТ 24.04.2022 18:030 Вернувшихся со спецоперации росгвардейцев встретили в Пскове. ВИДЕО 29.04.2022 10:334 Девушка выпала из окна многоэтажки в Пскове 30.04.2022 12:4010 Руководителей обкома КПРФ задержали в Псковской области 25.04.2022 17:191 Рейтингомер: Прощание с Полонской, оправдание Торбич и полет Брячака
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Победителей конкурса изобретателей определили в Пскове

01.05.2022 11:40|ПсковКомментариев: 0

В детском технопарке «Кванториум Псков» подвели итоги межрегионального конкурса изобретении и инженерии «Мейкертон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе технопарка.

Фото здесь и далее: технопарк «Кванториум»

В соревнованиях принимали участие 15 команд кванторианцев из детских технопарков Пскова, Великих Лук, Мурманска и Владикавказа.

Среди участников разыграли три направления: furniture, education, architect. В первом треке кванторианцы разрабатывали устройства для дома и быта, во втором было нужно придумать изделия для сферы образования, последний - представить решения в области городского благоустройства. 

Выступления участников оценивали инженер Вячеслав Гордин, дизайнер и архитектор Сергей Станкевич, учитель истории и обществознания лицея №4 Пскова Илья Казанцев.

Победители трека Architect - команда Ps_team_kov (Псков). Участники: Лилия Гуцул, Екатерина Ильина, Платон Дмитренко. Наставник - Сергей Тращенков.

В 2024 году будет памятная дата со дня рождения А. С.Пушкина, поэтому кванторианцы продемонстрировали концепцию обустройства территории за памятником поэту в Летнем саду, включив туда интерактивные элементы с героями произведений, цитатами. 

Победителями трека Education стала команда Sugar Cube (Великие Луки). Участники: Артем Николаев, Никита Хоменков. Наставник - Кирилл Иванов.

Ребята разработали учебное пособие, с помощью которого можно изучать эволюцию архитектурного стиля, а также запоминать элементы, характерные для каждого направления. 

«Когда эта тема изучается на уроках истории или ИЗО, то многим не хватает наглядности, это пособие могло бы помочь», - отметил Илья Казанцев. 

Лучшими в треке Furniture стали участники команды «Протворить» (Псков) - Артем Герасимов, Илья Щембелов, Алексей Красилов. Наставник - Игорь Лубягин.

Экспертам продемонстрировали прототип спортивного тренажера, который фиксирует количество выполненных упражнений и сохраняет эти данные на личной карте владельца. Команда предположила, что это могло бы лучше мотивировать людей заниматься спортом и не останавливаться. 

За три конкурсных дня кванторианцам также удалось разработать прототип складного офиса, который можно брать в аренду и работать на природе, команды демонстрировали учебные пособия, помогающие изучать строение головного мозга или темы, которые проходят на предмете «Обществознание». Многие размышляли, как сделать пространство маленьких квартир более эффективным. 

«Победа на "Мейкертоне" - это совокупность идей, презентации, ответа на вопросы, проработанности прототипа. Мы увидели защиты компетентных, во многом профессиональных ребят, это здорово», - сказал инженер, член жюри Вячеслав Гордин. 

Добавим, «Мейкертон» собирает команды разработчиков в четвертый раз. 

Теги: #кванториум #изобретатели
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 430 человек
01.05.2022, 13:000 Пушкинский заповедник переходит в режим «высокого сезона» 01.05.2022, 12:400 Чтобы труд был в радость и приносил удовлетворение, пожелал псковичам Борис Елкин 01.05.2022, 12:200 Женщину госпитализировали после ДТП в Новоржеве 01.05.2022, 12:000 Пусть вместе с весной придет время новых свершений - Игорь Иванов
01.05.2022, 11:400 Победителей конкурса изобретателей определили в Пскове 01.05.2022, 11:240 Профессионального роста и реализации талантов пожелала псковичам Елена Бибикова 01.05.2022, 10:540 Сбербанк улучшил условия по потребительским кредитам 01.05.2022, 10:500 Бесплатный профсоюзный автобус курсирует в Пскове
01.05.2022, 10:380 Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% 01.05.2022, 10:100 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Первомаем 01.05.2022, 09:500 Псковские дзюдоисты привезли восемь медалей с турнира в Белоруссии 01.05.2022, 09:310 Власти Великих Лук: Пусть праздник придаст всем уверенности в собственных силах
01.05.2022, 09:020 Нарколог дал советы водителям 30.04.2022, 22:250 Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Острове 30.04.2022, 21:530 «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу 30.04.2022, 21:370 Михаил Ведерников объяснил, из-за чего вход на лазерное шоу в Кремле сделали платным
30.04.2022, 20:360 Игорь Смолькин переизбран руководителем регионального отделения Союза писателей 30.04.2022, 20:230 ФК «Луки-Энергия» сыграл с «Торпедо» 30.04.2022, 19:320 Путин расширил основания для получения маткапитала отцами 30.04.2022, 18:430 Александр Котов: Мемориал «Знамя Победы» - символ великого героизма
30.04.2022, 18:300 Круглосуточное дежурство опергрупп Росгвардии обеспечат в Псковской области на майские праздники 30.04.2022, 18:080 Молодых псковских литераторов и художников приглашают к участию в конкурсе 30.04.2022, 17:500 Путин назначил выплаты в случае гибели командированных в ДНР и ЛНР лиц 30.04.2022, 17:270 ЦСКА под руководством псковича завоевал Кубок Гагарина
30.04.2022, 17:080 Бизнес должен участвовать в сохранении исторической памяти – Герман Петрушко об открытии монумента «Знамя Победы» 30.04.2022, 16:455 В Пскове на площади Ленина приступили к демонтажу ларьков 30.04.2022, 16:350 Путин назначил выплаты ветеранам в Донбассе и на освобожденной территории 30.04.2022, 15:500 В Пскове готовятся к строительству инженерных сетей для микрорайона «Сиреневый»
30.04.2022, 15:420 В ряде районов Псковской области из-за ралли временно ограничат движение транспорта 30.04.2022, 15:310 Германия отказалась платить за российский газ рублями 30.04.2022, 14:590 Легковой автомобиль перевернулся на дороге в Великолукском районе. ФОТО, ВИДЕО 30.04.2022, 14:520 Глава УЕФА выступил против отстранения футболистов из России и Белорусии
30.04.2022, 14:340 До 15 градусов тепла и дождь прогнозируют в Псковской области на Первомай 30.04.2022, 14:080 К памятнику «Знамя Победы» возложили цветы и гирлянду славы 30.04.2022, 14:040 «Михайловское» приглашает всех на майские праздники 30.04.2022, 13:530 Россия приняла решение по МКС
30.04.2022, 13:174 В Идрице состоялась церемония открытия памятника «Зарождение Знамени Победы» 30.04.2022, 13:140 Более 50 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 30.04.2022, 12:4010 Руководителей обкома КПРФ задержали в Псковской области 30.04.2022, 12:240 Назван победитель 9 сезона шоу «Голос. Дети»
30.04.2022, 12:050 ГИБДД проинформировала псковичей о графике приема в начале мая 30.04.2022, 11:450 Мишустин продлил на год срок уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций 30.04.2022, 11:262 38-летний любитель шашлыков задержан в Пскове 30.04.2022, 11:180 На 50-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» приглашает Псковский драмтеатр
30.04.2022, 10:510 Полиция продолжает розыск молодого великолучанина 30.04.2022, 10:393 Фотофакт: В центре Пскова рухнуло дерево 30.04.2022, 10:380 Ход социальной догазификации обсудили Андрей Турчак и Алексей Миллер 30.04.2022, 10:186 Минздрав заявил о высоком риске роста заболеваемости коронавирусом в июне
30.04.2022, 09:500 «Это — книга-музей» — директор «Михайловского об исследовании оренбургского историка 30.04.2022, 09:370 В Пскове выявлена фальшивая купюра 30.04.2022, 09:140 Сбербанк снизит ипотечные ставки до 13,9% 30.04.2022, 09:021 Россиянам посоветовали не есть от скуки на майских праздниках
30.04.2022, 08:341 Памятный знак «Зарождение Знамени Победы» откроют в Псковской области 30.04.2022, 07:573 В России запатентовали робота для добычи воды на Луне 30.04.2022, 00:000 В Псковской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом 29.04.2022, 23:550 Шесть смертельных отравлений этанолом произошло в Псковской области за три месяца
29.04.2022, 23:480 Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в районах Псковской области 29.04.2022, 23:450 В Пскове почтили память Михаила Минина 29.04.2022, 23:350 Около 30 заявок подано на соискание региональной премии в области культуры и искусства 29.04.2022, 23:281 Общественники посетили СИЗО-1 в Пскове
29.04.2022, 23:120 Псковские курсанты привели в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны 29.04.2022, 23:010 Росприроднадзор по СЗФО принял участие в учениях в Псковской области 29.04.2022, 22:430 Почти 20% жителей СЗФО столкнулись с задержкой зарплаты в 2022 году 29.04.2022, 22:400 Псковская область в лидерах по количеству участников конкурса «Моя страна — моя Россия»
29.04.2022, 22:260 Братскую могилу 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков благоустроили в Пскове 29.04.2022, 22:102 Первый показ лазерного шоу к 350-летию Петра I состоялся в Пскове. ФОТО 29.04.2022, 21:550 Школьников познакомили с традиционным псковским фольклором 29.04.2022, 21:470 Глава «Опоры России» оценил опыт Псковской области по регламентированию размещения НТО
29.04.2022, 21:292 Замначальника Псковского филиала академии ФСИН России покинула свой пост 29.04.2022, 21:150 Определены победители регионального чемпионата «Абилимпикс» 29.04.2022, 20:500 Елки не только сажаю, но и дарю — псковский сити-менеджер 29.04.2022, 20:440 Куда пойти на майские: праздничная афиша Псковского театра драмы
29.04.2022, 20:310 Губернатор опубликовал фотографию памятного знака «Зарождение Знамени Победы» 29.04.2022, 20:240 Задействованные в праздничных мероприятиях дороги перекроют в Псковской области 9 мая 29.04.2022, 20:150 Псковский губернатор потребовал обеспечить безопасность жителей в период майских праздников 29.04.2022, 19:590 Депутаты и сотрудники аппарата Собрания вышли на субботник
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru