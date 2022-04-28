Общество

Победителей конкурса изобретателей определили в Пскове

В детском технопарке «Кванториум Псков» подвели итоги межрегионального конкурса изобретении и инженерии «Мейкертон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе технопарка.

Фото здесь и далее: технопарк «Кванториум»

В соревнованиях принимали участие 15 команд кванторианцев из детских технопарков Пскова, Великих Лук, Мурманска и Владикавказа.

Среди участников разыграли три направления: furniture, education, architect. В первом треке кванторианцы разрабатывали устройства для дома и быта, во втором было нужно придумать изделия для сферы образования, последний - представить решения в области городского благоустройства.

Выступления участников оценивали инженер Вячеслав Гордин, дизайнер и архитектор Сергей Станкевич, учитель истории и обществознания лицея №4 Пскова Илья Казанцев.

Победители трека Architect - команда Ps_team_kov (Псков). Участники: Лилия Гуцул, Екатерина Ильина, Платон Дмитренко. Наставник - Сергей Тращенков.

В 2024 году будет памятная дата со дня рождения А. С.Пушкина, поэтому кванторианцы продемонстрировали концепцию обустройства территории за памятником поэту в Летнем саду, включив туда интерактивные элементы с героями произведений, цитатами.

Победителями трека Education стала команда Sugar Cube (Великие Луки). Участники: Артем Николаев, Никита Хоменков. Наставник - Кирилл Иванов.

Ребята разработали учебное пособие, с помощью которого можно изучать эволюцию архитектурного стиля, а также запоминать элементы, характерные для каждого направления.

«Когда эта тема изучается на уроках истории или ИЗО, то многим не хватает наглядности, это пособие могло бы помочь», - отметил Илья Казанцев.

Лучшими в треке Furniture стали участники команды «Протворить» (Псков) - Артем Герасимов, Илья Щембелов, Алексей Красилов. Наставник - Игорь Лубягин.

Экспертам продемонстрировали прототип спортивного тренажера, который фиксирует количество выполненных упражнений и сохраняет эти данные на личной карте владельца. Команда предположила, что это могло бы лучше мотивировать людей заниматься спортом и не останавливаться.

За три конкурсных дня кванторианцам также удалось разработать прототип складного офиса, который можно брать в аренду и работать на природе, команды демонстрировали учебные пособия, помогающие изучать строение головного мозга или темы, которые проходят на предмете «Обществознание». Многие размышляли, как сделать пространство маленьких квартир более эффективным.

«Победа на "Мейкертоне" - это совокупность идей, презентации, ответа на вопросы, проработанности прототипа. Мы увидели защиты компетентных, во многом профессиональных ребят, это здорово», - сказал инженер, член жюри Вячеслав Гордин.

Добавим, «Мейкертон» собирает команды разработчиков в четвертый раз.