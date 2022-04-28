Общество

Более 5 тысяч бесед и лекций о вреде наркотиков провели в школах Псковской области

В Псковской области завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2022». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД России, в общеобразовательных организациях региона провели более 5 тысяч бесед и лекций о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ.

«Около 42 тысяч учеников и студентов узнали о вреде потребления психоактивных веществ и юридической ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков», — отметили в ведомстве.

Разъяснительная работа по данной проблеме проводилась и с педагогическим составом. Почти 1200 педагогов и педагогов-психологов в профессиональных образовательных организациях обсудили, как уберечь молодежь от пагубной привычки и как помочь подрастающему поколению предотвратить пристрастие к любого рода психоактивным веществам.

Более 50 тысяч пользователей в социальной сети «ВКонтакте» ознакомились с материалами акции, посвященной способам блокировки сайтов, пропагандирующих незаконное потребление наркотиков.

«Ярким итогом проделанной работы стал марафон "Миссия - быть здоровым!". Учащиеся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Л.М. Поземского", студенты ГБПОУ "Псковский политехнический колледж", курсанты Псковского филиала академии ФСИН России и волонтеры антинаркотического движения Псковской области на образовательных площадках "Юридическая ответственность за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", "Девять опасностей наркомании", "Личная безопасность", "Правила уверенного отказа" вместе с ребятами проводили тренинги с тем, чтобы уметь эффективно противостоять вредным привычкам и соблюдать основы ведения здорового образа жизни», — рассказали в пресс-службе.

В период проведения операции выявили 92 административных правонарушения, а также 13 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, добавили в ведомстве.