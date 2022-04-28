Общество

За неделю у жителей Псковской области изъяли шесть единиц оружия

За неделю, с 25 апреля по 1 мая, росгвардейцы в Псковской области изъяли у населения шесть единиц гражданского оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Совместно с полицией сотрудники ведомства за указанный период провели 618 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, было выявлено 24 административных правонарушения.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнил владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства (за 30 суток до окончания действия разрешения).

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Люди, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от административной ответственности, напомнили в ведомстве.