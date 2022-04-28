Общество

Жители СЗФО стали тратить на отпуск меньше— опрос

Большинство опрошенных жителей Северо-Западного федерального округа России предпочитают брать отпуск в августе и июле. При этом по сравнению с 2021 годом денег на отпуск жители СЗФО стали тратить меньше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Инфографика здесь и далее: hh.ru

Опрошенные жители СЗФО в большинстве своем (49% или каждый второй) выбирали в качестве месяцев отпуска – август и июль. На втором месте по популярности – сентябрь (45%), на третьем - май (36%) и близко к нему по востребованности у отпускников СЗФО стоит июнь (34%). Среди осенних месяцев у жителей СЗФО в приоритете октябрь: 19% жителей Северо-Запада выбрали именно его для отдыха.

При этом по сравнению с прошлым годом на Северо-Западе выросла доля тех, кто любит брать отпуск в августе (+11% респондентов из СЗФО), в мае (+17%), в июле (+15%), а также в сентябре (+17%).

В разрезе профессий опрос показал, что больше всего любят отдыхать в мае работники транспортной сферы (27% или каждый третий опрошенный из этой области), топ-менеджеры (28% опрошенных), а также строители (26%). Август в качестве месяца для каникул более других предпочитают маркетологи и пиарщики (62%), июль – представители сферы административного персонала (55%) и ритейла (48% респондентов из этого сектора). Осенью, в сентябре, предпочитают отдыхать ИТ-специалисты (43%), рекрутеры и HR-специалисты (52%) и юристы (50% представителей этой области).

Кроме того, жители СЗФО стали тратить меньше денег на отпуск. Так, среди местных жителей выросла доля тех (+11% за год), кто тратит на каникулы возможный денежный минимум (до 10 000 рублей).

Также упало число отпускников, которые тратили за отпуск до 40 000 рублей (-2% респондентов), и до 50 000 рублей (-3%). Показательно и то, что в этому году выросла доля тех, кто вообще не знает, сколько придется потратить на отдых (с 12% в 2021 до 20% в 2022 году).