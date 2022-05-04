Общество

Как безопасно пожарить шашлык, напомнили псковичам в МЧС

Не забывать о мерах пожарной безопасности в процессе приготовления шашлыка призвали псковичей. Информация размещена на сайте главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

«Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек. Не оставляйте разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям», – говорится в сообщении.

При приготовлении шашлыков не стоит забывать, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление. Отдыхая, можно обнаружить пожар слишком поздно и уже не будет возможности им управлять. Не стоит разжигать костер или мангал у низко растущих деревьев, продолжили в управлении.

Нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин): горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале есть хоть одна искорка, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в руках.

«К сожалению, далеко не все выполняют эти несложные правила, забывая о том, что пренебрежение правилами пожарной безопасности может повлечь за собой привлечение к ответственности, как административной, так и уголовной», – отметили специалисты.

Нельзя также оставлять детей без присмотра у костра их допускать игр с огнем. Необходимо проводить с ними разъяснительные беседы, о том, что спички - не игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, объяснять, что от их правильного поведения порой зависит их собственная жизнь.

«Если вы все же заметили огонь, пал травы, примите меры, чтобы остановить его, одновременно (по возможности) направьте кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью. Группа из 3-5 человек может остановить небольшой пожар за полчаса-час, даже без специальных средств, – добавили в МЧС. - Пламя можно сбивать мешковиной, брезентом. Огонь надо захлестывать, сметать в сторону очага пожара, небольшие языки пламени можно затаптывать ногами. Еще один распространенный прием – забрасывать кромку пожара землей, чтобы получилась сплошная полоса из грунта толщиной несколько сантиметров и шириной до полуметра».

Если собственными силами невозможно справиться с огнем, нужно покинуть опасную зону и сообщить о месте, размерах и характере возгорания в службу спасения по телефонам 101 или 112.

«Уважаемые жители и гости области, всегда помните: любой пожар легче предотвратить, чем потушить! Будьте осторожны с огнем!» – призвали в ведомстве.