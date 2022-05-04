Общество

Фотофакт: Репетиции парада Победы начались в Пскове

Репетиции парада Победы начались в Пскове сегодня, 4 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее сообщалось, что в мероприятиях будут участвовать военнослужащие Псковского гарнизона и творческие коллективы города Пскова. Репетиции планируют начинать в 20.00.

В связи с проведением мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Пскове будет временно ограничено движение автотранспорта на нескольких участках. В частности, 4 и 7 мая с 19:00 до окончания мероприятия будет прекращено движение автотранспорта по улице Советской (от улицы Детской до Октябрьской площади и от площади Ленина до Октябрьской площади), по Октябрьскому проспекту (от улицы Некрасова до Октябрьской площади), по Октябрьской площади, по улице Карла Маркса (от улицы Воровского до площади Ленина), по улице Ленина (от улицы Пушкина до площади Ленина), по улице Профсоюзной (от набережной реки Великой до Октябрьской площади), по Набережной реки Великой и Рижскому проспекту (от улицы Максима Горького до площади Ленина).

Эти же улицы вместе с площадью Ленина перекроют 9 мая с 7:00 до окончания мероприятия.В качестве объезда рекомендуется использовать улицы 128-й Стрелковой дивизии, Вокзальную, Льва Толстого, Кузнецкую и объездную дорогу.