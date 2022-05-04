Общество

Более 20 ТОСов в Псковской области будут бороться за звание лучшего

В областном этапе регионального конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» примут участие 23 псковских ТОСа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В число претендентов на победу вошли лучшие территориальные самоуправления, определенные в городских округах, городских и сельских поселениях. Представители последней категории направили на конкурс наибольшее количество заявок.

Победителей и призеров областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» определит конкурсная комиссия в мае. Им предоставят гранты на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. При оценке заявок будет учитываться работа ТОСов с населением, активность в культурной и спортивной жизни, а также участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране общественного порядка и пожарной безопасности.

Напомним, региональный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» проводится впервые по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мероприятие направлено на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в регионе и социальной активности населения.

Добавим, с 2019 года в Псковской области проводится конкурс проектов ТОСов. В 2022 году реализуют 139 инициатив общественных самоуправлений. На эти цели из регионального бюджета выделят 27 миллионов рублей. Решением губернатора в этом году будут разыграны еще 13 миллионов рублей в рамках второго конкурса ТОСов.