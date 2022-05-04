Публичные слушания по проекту благоустройства сквера Клавдии Назаровой состоялись в Острове

Публичные слушания по проекту благоустройства площади и сквера имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой состоялись в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото/схемы: администрация Островского района
На слушаниях присутствующим представили графические презентационные материалы проекта благоустройства, подготовленные подрядной организацией – ООО «ЦОИС». Представитель подрядчика Снежана Соколова подробно рассказала о том, что планируется сделать в ходе работ по благоустройству площади и сквера имени Клавы Назаровой.
Снежана Соколова отметила, что представленный проект – это всего лишь концепт, и поступившие от жителей города предложения будут просчитаны, только после этого последует воплощение задуманных решений.
Первый заместитель главы администрации островского района Юлия Колпинская подчеркнула, что главными критериями проекта были и остаются комфорт, благоустройство и безопасность.