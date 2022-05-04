Общество

Публичные слушания по проекту благоустройства сквера Клавдии Назаровой состоялись в Острове

Публичные слушания по проекту благоустройства площади и сквера имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой состоялись в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото/схемы: администрация Островского района

«Благодарен горожанам, которые нашли время и приняли участие в важном общественном деле. Особенно тем, кто задавал вопросы и вносил предложения, которые подрядчик просчитает и по возможности учтет в дальнейшей работе», – отметил он.

На слушаниях присутствующим представили графические презентационные материалы проекта благоустройства, подготовленные подрядной организацией – ООО «ЦОИС». Представитель подрядчика Снежана Соколова подробно рассказала о том, что планируется сделать в ходе работ по благоустройству площади и сквера имени Клавы Назаровой.

«Поступающие от жителей Острова вопросы касались применяемых материалов и цветовой гаммы мощения площади, сортов цветущих насаждений, мест установки вазонов, количества урн для мусора. Обсуждался и вопрос обустройства ливневой канализации в районе городской площади. Со своей стороны заверил, что инженерные решения по этому вопросу будут проработаны», – поделился Дмитрий Быстров.

Снежана Соколова отметила, что представленный проект – это всего лишь концепт, и поступившие от жителей города предложения будут просчитаны, только после этого последует воплощение задуманных решений.

Первый заместитель главы администрации островского района Юлия Колпинская подчеркнула, что главными критериями проекта были и остаются комфорт, благоустройство и безопасность.