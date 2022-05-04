Общество

Праздничный концерт для ветеранов провели в Псковской школе-интернате

Тематический вечер, посвященный 77-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией, состоялся в школе-интернате в Пскове 5 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ

Исполняющий полномочия главы города Пскова Сергей Гаврилов от себя лично и от депутатов городской Думы обратился к гостям мероприятия в преддверии Дня Победы: «Все вместе мы отдаем дань великого почтения и уважения тем, кто находится с нами в этом зале. Именно благодаря вам, мы живем в самой достойной стране».

В своем обращении Сергей Гаврилов особое внимание уделил преемственности поколений. «Я обращаюсь к ребятам, которые присутствуют в зале. Узнайте о Великой Отечественной войне как можно больше. Изучите историю, чтобы понять, какой ценой далась Победа нашим ветеранам. Нам даже трудно представить, какой ужас войны они пережили», - отметил он.

Среди приглашенных гостей был ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Василюк вместе со своей семьей. В этом году ему исполнится 94 года.

На войну он пошел 13-летним подростком, пережил блокаду Ленинграда. Затем выучился на телеграфиста, работал на аппаратах СТ-35 и Морзе до 1945-го года. Награжден многими орденами и медалями, в их числе медаль «За оборону Ленинграда».

Учащиеся школы подготовили для гостей в зале праздничный концерт совместно с учительским ветеранским составом Псковского городского совета ветеранов. В качестве подарка школьники вручили открытки, сделанные своими руками, а в завершение мероприятия состоялось праздничное чаепитие.