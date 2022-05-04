Общество

Диппредставительства Эстонии в Петербурге и Пскове прекратили работу

Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове закрылись с 5 мая. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.

«Граждане могут обратиться за консульскими услугами или помощью в наше посольство в Москве. За консульской помощью можно также обратиться в загранпредставительство другого государства-члена ЕС в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.

Все удостоверяющие личность документы, оставшиеся в генеральном консульстве Санкт-Петербурга и генеральном консульстве Санкт-Петербурга в Пскове, будут отправлены для выдачи в посольство Эстонии в Москве. Также в посольство Эстонии в Москве будут отправлены все удостоверяющие личность документы, выданные генеральным консульством Эстонии в Санкт-Петербурге или представительством в Пскове. «Для того, чтобы получить документ, необходимо заранее зарегистрироваться на прием к консулу. Если вы хотите получить документ в Эстонии, пожалуйста, обратитесь с заявлением в департамент полиции и погранохраны», - отметили в иностранном ведомстве.

Все визовые заявления, поступившие до 25 апреля в Санкт-Петербурге и Пскове, будут рассмотрены, а паспорта с визовыми решениями будут возвращены в оговоренные сроки.

«Все визовые центры в Санкт-Петербурге и Пскове продолжат работу, и документы на визу можно будет подавать туда на тех же условиях», - добавили в ведомстве.