Общество

Псковские курсанты представили литературно-музыкальную композицию к Дню Победы

Псковский филиал академии ФСИН России презентовал литературно-музыкальную композицию «Колокола памяти», посвященную Дню Великой Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Творческие коллективы академии подготовили и показали учащимся средних общеобразовательных школ и воспитанникам социальных учреждений литературно-музыкальную композицию, включающую в себя стихи и песни, а также вокальные номера про Великую Отечественную войну и Великую Победу.

Литературно-музыкальную композицию увидели учащиеся средней общеобразовательной школы №17 города Пскова и воспитанники Детской деревни SOS – Псков. К учащимся Остенской средней общеобразовательной школы, расположенной в Ершовской волости Псковского района, курсанты приехали сами, выступив на сцене учебного заведения.

Прозвучали стихотворение советского поэта Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне», поэтический документ преступлений фашистов во Второй мировой войне «Варварство» татарского автора Мусы Джалиля и другие произведения, в том числе письма фронтовиков. Среди представленных вокальных номеров – песня «Героям посвящается», а среди хореографических – танец «Журавли».

Отмечается, что Псковский районный центр культуры выразил благодарность руководству Псковского филиала академии ФСИН России за проведенные мероприятия в честь Дня Победы.