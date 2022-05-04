Общество

Потребность в инклюзивных детских площадках в Пскове и Великих Луках отметила сенатор

Вопрос создания инклюзивных площадок в городе Пскове и Великих Луках обсудила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова на совещании с руководством и представителями профильных комитетов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сенатора.

Речь шла о строительстве инклюзивных детских игровых площадок, о создании условий для занятий спортом людям с инвалидностью на площадках ФОКОТов, которые строятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Также собравшиеся обсудили расширение с учетом потребностей детей-инвалидов списка спортивного оборудования, приобретаемого в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Демография». Отдельно участники совещания поговорили о создании доступной среды, ведущей к спортивным объектам.

Сейчас за счет средств фонда президентских грантов, полученных Псковской областной организацией Всероссийского общества инвалидов, на стадионе «Машиностроитель» по проекту «Спорт доступен каждому» возводится уличный тренажерный комплекс, где смогут заниматься не только взрослые, но и дети старше 10 лет. Спортплощадку планируют открыть летом этого года.

Кроме того, в Пскове уже определили место строительства инклюзивной детской площадки и перечень оборудования, который будет там установлен. Земельный участок под строительство такой площадки готов предоставить и муниципалитет города Великие Луки.

«У жителей Псковской области сформировался запрос на подобные инклюзивные площадки, где могут заниматься люди с разными возможностями здоровья. Такие спортивные и игровые объекты не только делают жизнь людей с инвалидностью более насыщенной и разнообразной, но и расширяют возможности для их социализации, способствуют их интеграции в общество», - заключила Елена Бибикова.