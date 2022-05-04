Общество

Круглый стол «Что хранит память о войне?» прошел в любятовской библиотеке

Круглый стол «Что хранит память о войне?» прошел в библиотеке микрорайона Любятово в Пскове в преддверии Дня Победы. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила депутат по единому городскому округу Валентина Александрова.

Фото здесь и далее: Валентина Александрова / «ВКонтакте»

«Принимали участие в серьезном разговоре представители разных поколений. Все участники встречи делились своими чувствами и переживаниями, опытом и воспоминаниями, планами по увековечиванию памяти наших Героев - защитников города», - рассказала Валентина Александрова.

По ее словам, основная идея, к которой пришли все участники круглого стола, состоит в том, что есть незыблемые ценности, которые «не при каких обстоятельствах, пока живы люди на русской земле, не могут быть пересмотрены или отменены», потому что они «генетически заложены в душе каждого живущего». Это - правда, вера, любовь к родине, почитание отца и матери, благодарность своим предкам.

За организацию мероприятия она поблагодарила коллектив библиотеки «Библиолюб» и директора учреждения Елену Сойту. Также депутат выразила благодарность участникам встречи.