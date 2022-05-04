Общество

Ярмарка вакансий для беженцев из ЛДНР и Украины прошла в Пушкинских Горах

Очередная специализированная ярмарка вакансий прошла для граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, Украины, на базе пункта временного размещения в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ней приняли участие две организации: «Изборск-парк» и Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод.

Работодатели рассказали об условиях работы и предложили вакансии. Так, предложением «Изборск-парка» заинтересовались три человека, двое из них уже посетили организацию. На вакансию «повар» и «помощник повара» откликнулись две женщины.

С представителями Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода побеседовали пять человек. Заинтересовались вакансиями, не требующими квалификации, двое мужчин.