Общество

Еще 37 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки, один умер

37 человек в Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки, всего - 109 821. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии выздоровели 107 508 псковичей (+40), от COVID-19 умер 1831 пациент (+1 летальный случай).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34673/14

Великие Луки – 16816/7

Бежаницкий район – 1448/2

Великолукский район – 2639/0

Гдовский район – 1970/4

Дедовичский район – 2839/0

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 1000/0

Куньинский район – 977/0

Локнянский район – 1059/0

Невельский район – 4997/0

Новоржевский район – 1158/0

Новосокольнический район – 3132/0

Опочецкий район – 3364/0

Островский район – 5240/2

Палкинский район – 1072/0

Печорский район – 2497/0

Плюсский район – 1722/0

Порховский район – 3899/0

Псковский район – 8781/0

Пустошкинский район – 1353/2

Пушкиногорский район – 1466/0

Пыталовский район – 1458/0

Себежский район – 2769/6

Стругокрасненский район – 1849/0

Усвятский район – 715/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46