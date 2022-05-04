Еще 37 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки, один умер

37 человек в Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки, всего - 109 821. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период пандемии выздоровели 107 508 псковичей (+40), от COVID-19 умер 1831 пациент (+1 летальный случай).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34673/14
Великие Луки – 16816/7
Бежаницкий район – 1448/2
Великолукский район – 2639/0
Гдовский район – 1970/4
Дедовичский район – 2839/0
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 1000/0
Куньинский район – 977/0
Локнянский район – 1059/0
Невельский район – 4997/0
Новоржевский район – 1158/0
Новосокольнический район – 3132/0
Опочецкий район – 3364/0
Островский район – 5240/2
Палкинский район – 1072/0
Печорский район – 2497/0
Плюсский район – 1722/0
Порховский район – 3899/0
Псковский район – 8781/0
Пустошкинский район – 1353/2
Пушкиногорский район – 1466/0
Пыталовский район – 1458/0
Себежский район – 2769/6
Стругокрасненский район – 1849/0
Усвятский район – 715/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46