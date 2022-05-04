Общество

Достойную зарплату и 40 дней отпуска предлагают будущим полицейским в Великих Луках

Сотрудники требуются в ОМВД России по городу Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, на службу приглашают кандидатов на должности полицейского (водителя) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а также полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы на должности дознавателя, следователя и участкового уполномоченного полиции.

«Лица, принятые на службу, получают достойную заработную плату. Им предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, различные виды материального поощрения, возможность бесплатного обучения в высших образовательных заведениях МВД России. Кроме того, сотрудники и члены их семей обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках», - отметили в ведомстве и добавили, что предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

По всем вопросам следует обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, проспект Октябрьский, 30/14, кабинет №9, контактный телефон 8 (81153) 5-27-81.