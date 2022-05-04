Общество

В Великих Луках накануне 9 Мая почтили память героев-победителей

Торжественно-траурная церемония состоялась на воинском мемориальном захоронении в Великих Луках. В мероприятии приняли участие руководство города, депутаты Псковского областного Собрания и Великолукской гордумы, ветераны, молодежь, представители партий и общественных организаций. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем телеграм-канале.

«Сегодня мы собрались здесь, на воинском мемориальном захоронении, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, за освобождение нашего родного города Великие Луки. Вечная им слава! Мы, ныне живущие, всегда будем свято хранить светлую память о бессмертном подвиге поколения победителей!» - сказал Николай Козловский.

Он напомнил, что город Великие Луки дважды подвергался нападению немецких захватчиков, но гитлеровцам так и не удалось сломить волю его доблестных защитников. «Подвиг красноармейцев и ополченцев в боях за освобождение города занял достойное место в героической летописи борьбы с фашизмом. И сегодня Великие Луки по праву носят высокое звание Города воинской славы», - заключил Николай Козловский.