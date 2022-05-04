Общество

Останки погибших при освобождении Гдовского района перезахоронили 8 мая

В канун празднования 77-летия Великой Победы в деревне Первомайская состоялось перезахоронение останков 14 воинов 168-й стрелковой дивизии, погибших в феврале 1944 года при освобождении Гдовского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

В октябре 2021 года в ходе десятой районной «Вахты памяти» обнаружили останки 14 неизвестных воинов. Среди погибших - две женщины, которые, скорее всего, были медиками.

В траурном митинге приняли участие председатель районного Собрания депутатов Константин Тарасов, общественный советник губернатора Псковской области Алексей Васильев, председатель районного Совета ветеранов Вера Кабанова, командир Гдовского поискового отряда «Неизвестный солдат», глава сельского поселения «Полновская волость» Виталий Кулаков.

Литургию по убиенным воинам – освободителям земли русской отслужил настоятель храма Петра и Павла в деревни Лаптовицы отец Александр. Затем гробы с останками были преданы земле на братском захоронении в деревне Первомайская.

После этого участники встречи зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания. Затем присутствующие возложили цветы к мемориалам, где захоронены участники Великой Отечественной войны.