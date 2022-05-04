Общество

День Победы болью и гордостью отзывается в наших сердцах - Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«День Победы – праздник, который болью и гордостью отзывается в наших сердцах. Боль – за миллионы жертв, которые забрала война. Гордость – за беспримерный подвиг советского народа, совершенный во имя независимости страны», - отметил Александр Котов.

Он также добавил, что Великая Отечественная война оставила страшный след в судьбе нескольких поколений.

«Суровые испытания выпали на долю каждого, чью жизнь опалила война – тех, кто воевал на фронте, сражался в партизанском подполье, работал в тылу, жил в оккупации, томился в фашистских застенках, восстанавливал из руин разрушенные города и села. В этом году мы отмечаем День Победы в совершенно новых для нас, особенных условиях. К сожалению, элементы фашизма, причем, в самом жестком его проявлении, мы видим и сейчас – после стольких прошедших лет. Россия помнит трагические уроки истории и вновь активно противостоит фашистским проявлениям», - подчеркнул Александр Котов.

Кроме того, он заметил, что мужество и героизм защитников Родины, стойкость и сила духа мирных жителей, сплоченность народа в борьбе с врагом в Великой Отечественной войне навсегда останутся в памяти потомков. «Уверен, этот опыт и сейчас снова поможет нам победить фашизм», - подытожил Александр Котов.