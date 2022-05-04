Общество

Псковские профсоюзы будут сотрудничать с профобъединением из Волгограда

Председатель Псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов провёл рабочую встречу с руководителем Волгоградского профобъединения, главой Общественной палаты региона Татьяной Гензе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, встреча состоялась сразу после праздничного Парада, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе – Герое Волгограде.

В ходе встречи стороны обсудили работу профцентров, сложившуюся систему социального партнерства. Отдельное внимание было уделено вопросам управления собственностью профсоюзов, молодежной политики и патриотического направления. Также обоюдно отметили, что сегодня особенно важно укреплять межрегиональное сотрудничество, необходимо усиливать патриотическую работу с молодежью.

«Учитывая особую роль Волгограда, Псковской области в истории, становлении, сохранении Российской государственности, необходимо профсоюзный актив, молодежные советы направлять на обучение в такие места как Мамаев Курган в Волгограде или мемориальный комплекс, посвященный победе в Ледовом побоище в Псковской области. У нас сотни особых мест, связанных с ратными подвигами нашей армии, русского народа», - прокомментировал встречу Игорь Иванов.

По итогам встречи было принято решение проработать и подписать соглашение о сотрудничестве между профцентрами. Достигнута предварительная договоренность о приеме делегации из Волгограда на Псковской земле в конце июня текущего года.