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Общество

Психолог назвал оптимальное количество дней для полноценного отдыха

10.05.2022 11:58|ПсковКомментариев: 0

Несколько праздничных дней не смогут помочь сбросить психологическое напряжение, вызванное работой. Об этом в интервью радио «Спутник» рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова. Эксперт сообщила, сколько нужно дней для оптимального отдыха.

«На работе обычно мы устаем не столько физически, сколько психологически. Основная причина желания отдохнуть — это психологические нагрузки. На человека влияет большой объем рабочей информации, который надо через себя каждый день пропускать. Чаще всего мы устаем от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически», — заявила специалист.

Психолог объяснила, что недели будет достаточно, чтобы отвлечься от работы, а для полноценного отдыха понадобиться от трех недель отпуска. Все зависит от того, чем заниматься в свободное время добавила эксперт. Собеседница заключила, что, во время отдыха важно переключать активные полушария мозга, а не просто лежать, передает moslenta.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
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