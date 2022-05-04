Общество

Ветеран войны из Пскова отметил 95-летие в День Победы

95 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Василию Усенко. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской Думы, с Днем рождения и Днем Великой Победы юбиляра поздравил исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов. От себя и от депутатов городской Думы он пожелал имениннику крепкого здоровья, долголетия и поблагодарил ветерана за Победу.

«Василий Петрович Усенко был призван в Красную Армию в 1944 году. Служил разведчиком-корректировщиком в артиллерийском полку. После окончания войны участвовал в операциях по ликвидации бандеровцев на территории Львовской области. Был ранен. Демобилизован в 1951 году в звании сержант. Работал шофером в автобусном парке г. Мелитополь, Казахской ССР. В Пскове проживает с 2000-го года. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «За освоение целинных земель». Юбиляру в праздничный день вручили президентский конверт с поздравлением, а также сервиз и цветы от городской Думы», - отметили в пресс-службе.