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Общество

Псковская полиция предупредила о штрафах за незаконное использование иностранной рабочей силы

15.05.2022 15:00|ПсковКомментариев: 1

Незаконное использование иностранной рабочей силы наказывается штрафом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ данное правонарушение влечет за собой наложение административных штрафов в размере:

  • на физическое лицо – от 2 до 5 тысяч рублей;
  • на должностное лицо – от 25 до 50 тысяч рублей;
  • на юридическое лицо – от 250 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 дней.

Иностранному гражданину, желающему оформить патент на работу, необходимо обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции, расположенные в Пскове и Великих Луках, в течение 30 дней со дня въезда в РФ с полным пакетом документов, необходимых для оформления соответствующего статуса.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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