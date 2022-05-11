Общество

Псковичам рассказали, как обезопасить свои дачи от краж

Наиболее эффективной формой защиты имущества на дачных участках является оснащение домов охранной и тревожной сигнализацией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Если нет возможности установить сигнализацию, то правоохранительные органы советуют воспользоваться следующими рекомендациями:

не оставляйте на даче ценные вещи, деньги, документы. Постарайтесь увезти их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена дача или садоводческое товарищество;

максимально затрудните посторонним доступ в жилище. Установите надежные двери, оснастите их сложными замками, а на окна поставьте решетки;

чаще навещайте свой дачный участок. По различным признакам злоумышленники быстро распознают, когда хозяева на даче бывают редко, и пользуются этим;

попросите соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с имуществом;

в случае потери ключей срочно замените замки;

если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации;

необходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества.

Если кража все же произошла, незамедлительно сообщите об этом в органы внутренних дел. «А до приезда следственно-оперативной группы полиции постарайтесь сохранить следы преступления: не заходите в помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах», — отметили в ведомстве.

При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02.

«Объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, которое остается на дачах без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым "спросом" у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы», — добавили в пресс-службе.