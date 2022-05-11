Псковичам рассказали, как обезопасить свои дачи от краж

Наиболее эффективной формой защиты имущества на дачных участках является оснащение домов охранной и тревожной сигнализацией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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Если нет возможности установить сигнализацию, то правоохранительные органы советуют воспользоваться следующими рекомендациями:
Если кража все же произошла, незамедлительно сообщите об этом в органы внутренних дел. «А до приезда следственно-оперативной группы полиции постарайтесь сохранить следы преступления: не заходите в помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах», — отметили в ведомстве.
При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02.
«Объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, которое остается на дачах без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым "спросом" у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы», — добавили в пресс-службе.