Общество

Опасное поведение на железной дороге в рисунках представили юные псковичи

Сотрудники транспортной полиции совместно с представителями транспортной прокуратуры провели конкурс детских рисунков «На пути железнодорожном будь предельно осторожен» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского линейного отдела МВД России на транспорте

Конкурс проводился в два этапа в пяти школах районов Псковской области. Он стартовал в образовательных учреждениях, и лучшие участники прошли в межшкольный этап.

Юные художники изобразили случаи поведения людей на железной дороге, которые могут закончиться трагически: переход железнодорожных путей в неположенном месте, прослушивание музыки в наушниках во время перехода путей, фотографирование на фоне поезда вблизи железнодорожного полотна.

Победителей выбирали в двух возрастных категориях: 7-11 лет (начальная школа) и 12-17 лет (среднее и старшее звено). Все представленные работы были удостоены высокой оценки жюри, которое состояло из начальника Псковского ЛО МВД России на транспорте, инспектора отделения по делам несовершеннолетних и Псковского транспортного прокурора.

Всего на конкурс были представлены работы более 60 учащихся. В первой возрастной группе лучшими признали работы из Новосельской, Торошинской и Стругокрасненской школ, во второй группе победили учащиеся Плюсской школы.

Руководство Псковского ЛО МВД России на транспорте в лице Сергея Титова совместно с Псковским транспортным прокурором старшим советником юстиции Виталием Фетисовым и инспектором отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте Инной Ивановой приехали в школы, чтобы лично наградить каждого участника.

Сотрудники поблагодарили ребят за участие, пожелали им успехов и напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в период летних каникул. Победителям вручили подарочные сертификаты, а также подарки и сладкие призы.