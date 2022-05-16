Общество

Наталья Федорова о ходе голосования за объекты благоустройства в Псковском районе

До 30 мая в Псковской области проходит голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Какие территории заявлены на голосование в Псковском районе в этом году и какое количество объектов по итогу отберут для благоустройства, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала глава муниципалитета Наталья Федорова. Также она напомнила, какие территории победили в голосовании в прошлом году, и оценила бережность псковичей в отношении ранее отремонтированных локаций.

— Наталья Анатольевна, в Псковской области до 30 мая идет голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Сколько объектов выдвинуты на это голосование в Псковском районе, перечислите, пожалуйста.

— В этом году в Псковском районе рабочая группа выдвинула на голосование четыре объекта. Это общественные территории. Первая из них находится в Ядровской волости в деревне Соловьи, между домами №№8 и 9. Вторая — между многоэтажными домами в деревне Черехе. Третья территория — деревня Неелово, переход к деревне Федоровщина, спуск к устью реки. И четвертая территория — это современный микрорайон Завеличенской волости, улица Балтийская. Это тоже общественная территория в современном микрорайоне, которая требует благоустройства.

— Сколько территорий выберут для благоустройства по итогам голосования в этом году?

— В прошлом году так получилось, что мы выбрали три территории, но, исходя из выделяемых денежных средств, мы думаем, что в этом году будут две приоритетные территории, поскольку они все масштабные, поэтому для реализации проекта должны выделяться достаточно объемные средства.

— Активно ли голосуют жители? Уже определились явные фавориты среди объектов или результат пока совсем непредсказуем?

— Хотелось бы, конечно, сказать, что жители голосуют достаточно активно, но нет. Население района достаточно большое — более 43 тысяч жителей, а проголосовали на сегодняшний день 2 900 человек, процент низкий. С другой стороны, мы понимаем причины, потому что территории, которые выбраны, не всегда интересны людям, которые живут в других волостях, поэтому, наверное, масштаб привлеченного населения той территории, которая участвует в голосовании, и определяет приоритеты. На сегодняшний день, на первом месте у нас Борисовичи. И это тоже понятно: большое количество людей проживает именно в этом микрорайоне, а дальше лидерство меняется. На второе место у нас, бывает, выходит то деревня Неелово, а вот после выходных вышли Соловьи, поэтому здесь еще все непредсказуемо.

— Ранее вы говорили о том, что проводите выездную работу, рассказываете жителям Псковского района о том, что идет голосование, о возможности принять в нем участие. По вашим наблюдениям, насколько сегодня в целом эффективен такой формат общения с населением?

— Это, наверное, один из самых эффективных форматов, потому что, когда ты встречаешься с жителями, ты можешь разъяснить им те или иные моменты, ведь у них возникают совершенно правомочные вопросы. Они говорят, например: «У нас есть эта территория, у вас есть средства, а зачем за нее еще и голосовать?» Поэтому мы разъясняем механизмы, порядки, которые сейчас приняты, убеждаем, и тем самым информацию удается распространить на большее количество людей, чем только через средства массовой информации и волонтеров. В целом, мы сейчас используем абсолютно все возможные каналы для связи с населением — информация активно распространяется и в СМИ, и через волонтеров, и через социальные сети.

— Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется не так давно. Мы все помним, что сначала жители, скажем так, с опаской к ней относились. Можете ли вы сказать, что сегодня программа стала более востребованной и популярной среди жителей Псковского района?

— Программу уже хорошо знают. Об этом говорит количество заявок, которые подаются предварительно, на рассмотрение рабочей группы. Люди стараются продумать заранее, какой проект им больше нравится, что бы они хотели сделать, продумать аудиторию, которая им будет в этом помогать.

— В прошлом году в Псковском районе по этой программе отобрали три территории — это двор между домами №№5 и 6 в деревне Тямша, памятник десантникам в деревне Черехе и улица Никольская в деревне Родина. Как сегодня обстоят дела с их благоустройством? Возникают ли какие-либо трудности на фоне сложившейся ситуации в стране, в частности, по закупке строительных материалов?

— На сегодняшний день все проекты реализуются. Везде еще в начале зимы определили подрядчиков. Подрядчики в какой-то степени, в общем-то, оказались готовы к ситуации. Конечно, нюансы есть везде, потому что цены (особенно на щебень, асфальт) были непрогнозируемы, к ним нельзя было подготовиться, поэтому сейчас мы анализируем ситуацию и в большей степени в объемы работ, если это возможно законодательно, вносим некоторые изменения, а все остальное реализуется в рамках контракта. Сейчас все работы в активной фазе.

— Благоустраивать можно сколько угодно территорий, но очень важно сохранить новые, красивые и современные локации в приличном состоянии. Насколько бережно жители Псковского района относятся к территориям и объектам, которые ранее были благоустроены в рамках этой программы?

— Наверное, можно сказать, что бережно, потому что везде на этих территориях формируется какое-то активное ядро населения. Вот они в большей степени и выступают инициаторами сохранности объектов, следят за ними, где-то проводят небольшой ремонт, если необходимо. В принципе, отношение нормальное.

Сложнее, наверное, с нашей территорией на горе Соколихе (у монумента «В память о Ледовом побоище» - ред.). Здесь, вы понимаете, таким гарантом сохранности в большей степени выступает администрация. Поток людей очень большой, поэтому мы не можем сказать, что это территория только для нашего населения, поэтому мы надеемся, что проектно-сметная документация, которая сейчас готовится, будет востребована, что это общественное пространство уже будет совсем другим, еще более комфортным для посетителей, и будет иметь статус юридического лица или какой-то другой формы. Я хочу сказать, что те территории, которые находятся на голосовании сейчас, и эта — совершенно разные.

Беседовала Ксения Иванова