Общество

Сбербанк расширяет возможности удаленного обслуживания своих клиентов

Клиентам Северо-Западного банка ПАО Сбербанк доступен сервис видеоконсультаций «Цифровой офис», позволяющий получить те же услуги, что и в отделении, но онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Пока таким образом можно узнать условия и оформить потребительский кредит, кредитные и дебетовые карты, вклады, страховые и инвестиционные продукты. Список услуг будет пополняться.

Цифровой офис - это решение для клиентов, у которых нет доступа к физической сети банка и требуется консультация эксперта. Так, услуга особенно востребована среди клиентов, которым необходима консультация по сложным финансовым продуктам. В ходе онлайн-встречи консультант для наглядности демонстрирует на экране презентацию, дает комментарии, отвечает на вопросы. Также сервис помогает клиентам, которые в силу состояния здоровья не могут посетить отделение банка.

Это простой, удобный и безопасный способ получить необходимую информацию, оставаясь дома. Все разговоры защищены сквозным шифрованием. А если во время общения камера не нужна или соединение слабое, клиент может отключить свое видео, но продолжить видеть сотрудника.

Подключиться к цифровому офису можно с компьютера или мобильного устройства по адресу. Сервис запустили в октябре прошлого года. На данный момент цифровой офис доступен в 14 регионах, в течение этого года Сбербанк продолжит подключать новые территории.