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Общество

Ворошим архивы: как раньше праздновали День города в Пскове

22.07.2022 10:00|ПсковКомментариев: 1

В этом году на День города в Пскове планируется широкое празднование. Оно и понятно, массовых народных гуляний не было пару лет – пандемия сделала свое дело. Поэтому на этих выходных в городе ожидается настоящий микс из тысяч горожан и туристов! Чтобы настроиться как следует, предлагаем вспомнить, как праздновали День города в предыдущие годы. Интересно, ждут ли в этот раз нас обычные последствия в виде гор мусора, например? Это мы узнаем только к утру 24 июля, а пока вспомним яркие моменты из прошлого.

 

В начале 2000-х годов одним из любимых, массовых и зрелищных мероприятий было военно-театрализованное действие «Переправа», известное местным жителям старше 30 под кодовым названием «Форсирование реки Великой». Действо было очень зрелищным и громким, однако проходило очень близко к Мирожскому монастырю.

Регулярное проведение форсирования пагубно сказывалось на культурном достоянии и негативно влияло на состояние уникальных фресок памятника, который годами позднее внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Многие псковичи весьма негативно тогда отнеслись к отмене зрелищного военного представления. Некоторые горожане и по сей день вспоминают форсирование, как одну из «фишек» Дня города.

2014 год – Почти готовая набережная, первый запрет алкоголя

Интересно, что одним из самых ярких событий празднования Дня города в 2014 году стало открытие почти завершенной набережной реки Великой. Горожане впервые смогли прогуляться от Ольгинского моста до Георгиевского спуска и своими глазами оценили масштаб произведенных работ.

Многие уже и не помнят, наверное, но работы по реконструкции набережной реки Великой от Ольгинского моста до моста имени 50-летия Октября велись с весны 2012 года. Завершение работ было настоящим праздником для жителей Пскова.

Также перед праздником в Пскове открыли памятник «Скобарю» в Детском парке. Что же касается концертной программы, в 2014 году  она была патриотической - главными гостями города стали музыканты группы «Любэ».

Тогда зрители всех возрастов заполнили всю Октябрьскую площадь. Сейчас такая толпа в центре города выглядит даже немного пугающе. Уже несколько лет мы точно не видели такого скопления людей в центре Пскова.

Кстати, в 2014 году День города впервые стал безалкогольным, - торговлю спиртным муниципальные чиновники запретили не только на территории праздника, но и в полукилометровых окрестностях. И это дало результат - пьяных было замечено сравнительно немного, центр города тогда впервые за много лет не превратился в огромную свалку.

2015 год – Под барабанный бой

День города в 2015 году запомнился праздничным шествием. Организованная колонна из представителей различных организаций и предприятий всех районов области прошла по Октябрьскому проспекту под бой барабанов.

Наличием каких-то известных приглашенных артистов в 2015-м похвастаться нельзя. Вечером в Зеленом театре выступили местные победители шоу «Битва талантов», а на откуп молодежи отдали дискотеку в центре города.

Стоит отметить, что до 2015 года это был популярный формат праздника, раньше массовые дискотеки на День города устраивали и на набережной реки Великой, и на горе Соколиха. Такие мероприятия пользовались большой популярностью до момента, когда в 2014 году в России был введен запрет на употребление алкоголя в общественных местах. Первые пару лет псковичи еще пытались употреблять на праздниках и в парках, но массовые штрафы отбили охоту предаваться жарким алкогольным танцам в центре города.

2016 год – Пати фор эврибади

В 2016 году празднование Дня города было куда ярче, чем раньше. Днем на площадке у Троицкого моста состоялся фестиваль красок. Праздник сопровождался большой развлекательной программой и собрал огромное количество молодежи.

На главной площади города выступила топовая группа нулевых «Демо», а завершали праздничный вечер для псковичей «Бурановские бабушки», которые выступили на дискотеке под открытым небом в развлекательном комплексе «Раздолье». Коллектив представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение-2012», в 2016 году бабушки уже не были на пике славы, но псковичи все равно радостно отплясывали под осовремененные народные мотивы. 

2017 год – Ярмарочный

Во время празднования Дня города в 2017 году одним из главных событий для псковичей стала «Ярмарка мастеров», которая развернулась вдоль всей набережной реки Великой.

Украшением праздника стал фестиваль этно-моды. А центр города в эти дни превратился в большой парк развлечений – батуты, шары, песни и танцы.

Главным мероприятием праздничного вечера стал концерт Саши Айвазова. Возможно, вы сейчас задались вопросом, кто это такой. Айвазов - настоящая звезда девяностых и нулевых. Сегодня, скорее всего, его имя читателям ни о чем не говорит, но в 2017-м Октябрьская площадь была забита народом.

2018 год – Предганзейский

Праздничная программа в 2018 году была очень обширной. В городе уже по полной готовились к Международным Ганзейским дням (прошли в Пскове летом 2019 года). Поэтому горожане в изобилии насладились различными народными гуляниями, ремесленными ярмарками, традиционной кухней и реконструкторскими боями. Например, парад оригинальных плавательных средств, который прошел в Финском парке, назвали «Ганзейский хайп».

Прямо на Октябрьской площади установили несколько аттракционов, а вечером псковичей своими песнями радовала группа «Челси».

2019 год – Все силы ушли на Ганзу

В 2019 году громких гуляний было мало. Оно и понятно – в конце июня псковичи всеми силами праздновали Международные Ганзейские дни. К Дню города уже сложно было кого-либо удивить ярмарочными рядами, народными костюмами или уличными музыкантами. Поэтому День города прошел относительно тихо. Ну, точнее, после масштабной Ганзы, не показался чем-то особенным. Удивить жителей города было действительно сложно.

Из новинок - в 2019 году в Пскове впервые прошел международный фестиваль колокольного звона. На праздник приехали звонари Витебска (Республика Беларусь), Риги (Латвия), а также Москвы и Санкт-Петербурга.

А для тех, кто все же привык к традиционным форматам праздника, вечером на Октябрьской площади города выступила певица Натали со своими нестареющими хитами. Тысячи псковичей собрались в этот вечер в центре города. На концерте люди подпевали и отрывались на полную катушку. Публика собралась разнообразная: и молодежь, и пенсионеры, и мамочки с колясками. Эх, знали бы они тогда, что в ближайшие два года в День города будет происходить одно большое «ничего», старались бы еще сильнее.

2020 – 2021 годы - Ковид

День города 2020 года в Пскове запомнился ровным счетом ничем. Коронавирусные ограничения были в рассвете, поэтому все, чем могли насладиться псковичи – это праздничным салютом. Однако большого скопления народа все равно не было, люди тогда были очень напуганы новой непонятной болезнью. Из дома без повода старался никто не выходить.

В 2021 году перед самым Днем города небольшое количество псковичей, соблюдая масочный режим и выдерживая социальную дистанцию, смогли попасть на лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского. Тогда мероприятие вызвало громкий восторг, хотя, это, в первую очередь, было связано с отсутствием какой-либо культурной жизни на протяжении двух лет.

Никаких ярмарок, концертов и гуляний не было. Зато салют прошел сразу в двух местах. В 22.30 пиротехническое шоу можно было наблюдать в Ботаническом саду, а в 22.37 - на набережной реки Великой.

2022 год – Восстал из пепла

Уже на этих выходных псковичей ждет огромное количество мероприятий в честь Дня города. Фестиваль пирога, спортивный фестиваль «Псковская уха», праздничные концерты, выступление арт-группы «SOPRANO Турецкого», фейерверк и многое другое. Скорее всего, по меркам последних лет, праздник будет невероятного масштаба. Не упустите возможность и обязательно выберитесь из дома. Кто знает, что еще нас может ждать.

Ксения Журавкова

Теги: #праздник #День города #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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