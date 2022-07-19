Общество

В Псковской области осужденные сняли мультфильмы на тему коррупции

Итоги конкурса на лучший видеоролик среди осужденных подвели в УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказали в УФСИН, целью проведения конкурса стало совершенствование воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными, развитие их творческого потенциала, расширение кругозора, организация полезной занятости, а также формирование у осужденных нравственных качеств.

Участники конкурса должны были подготовить видеоролик в четырех предложенных номинациях, таких как: «Терроризм и религиозный экстремизм – угроза всему миру», «Профилактика коррупционного поведения», «Пожарная безопасность. Правила поведения во время пожара», «Лучший анимационный мультфильм социальной направленности».

Каждое исправительное учреждение представило на конкурс свою работу. Жюри оценивало видеоролики по следующим критериям: оригинальность, креативность, качество монтажа и озвучивание. Победитель определили по наибольшей сумме набранных баллов.

По итогам этого этапа конкурса первое место досталось осужденным из исправительной колонии №6 (Сосновый Бор). Они презентовали анимационный мультфильм социальной направленности. Далее видеоролик отправят на следующий этап конкурса.