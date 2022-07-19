Общество

Ярмарка выходного дня в Пскове будет работать в новом формате до октября

Ярмарка выходного дня в Пскове будет работать в новом формате до октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.

Продажа стартовала сегодня, 22 июля. Торговля будет идти по пятницам с 10.00 до 19.00 и субботам с 10.00 до 16.00.

«Планируем делать ее еженедельной, как минимум, до октября, потому что это фермерский товар, у нас пока до конца нет определенности, чем мы будем торговать зимой. Насчет цен вопрос лучше задать предпринимателям. Мы никого не регулируем. Они сами вправе, ориентируясь на свободный рынок, устанавливать цены. Организаторы ярмарок их не регламентируют, но само участие бесплатное», - рассказал Павел Волков.

Он также отметил, что принять участие в ярмарке может любой, кто является фермером, имеет частное подсобное хозяйство или оформил индивидуальное предпринимательство.

Как заметил заместитель главы администрации, внимание акцентируется на местных товаропроизводителях: «Главное, чтобы фермеры были из Пскова и Псковской области. Есть и представители райпо».

Павел Волков добавил, что на прилавках присутствуют и не фермерские товары. «Этот вопрос мы будем регулировать», - заключил он.