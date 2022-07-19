Общество

Михаил Ведерников поздравил Пыталовский район с годовщиной освобождения от фашистов

С 78-ой годовщиной освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил ветеранов и жителей муниципалитета поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

«Мы помним тяжелейшие испытания, которые мужественно вынесли жители района в годы Великой Отечественной войны. Чтим подвиги тех, кто отдал свои жизни ради защиты родной земли, кто сражался за Победу, сохранил честь, верность долгу и Родине», — отметил глава региона в своем поздравительном адресе.

Михаил Ведерников передал ветеранам слова благодарности за их военные и трудовые подвиги. «Ваша отвага, мужество и стойкость служат для нас примером героизма и навсегда вписаны в историю Пыталовского района. Наш общий долг — хранить память о героях Великой Отечественной войны, поддерживать преемственность поколений, чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили, какой ценой была одержана Великая Победа», - добавил он.

В этот день в муниципалитете прошли торжественные церемонии возложения цветов к мемориалу в сквере «30-летия освобождения района» от немецко-фашистских захватчиков и на братских захоронениях района. Почтить память павших героев пришли представители региональной и районной власти, ветераны и жители муниципалитета.

В районном доме культуры состоялся показ художественного фильма «Танкист». На площадке у учреждения культуры для жителей и гостей города выступил военный духовой оркестр Островского гарнизона.

Также ко Дню освобождения района приурочен целый комплекс спортивных мероприятий: легкоатлетический забег, турниры по шахматам и пляжному волейболу, футбольный матч. Все они пройдут 23 июля.

Напомним, Пыталовский район был освобожден в 1944 году в ходе Псковско-Островской операции. После взятия Вышгородка 21 июля 1214-й полк начал готовиться к штурму города и станции Абрене. В этот день 1-й батальон 1212-го полка вышел в район Сташи с танками для форсирования реки Лады, 2-й батальон этого же полка, сломив сопротивление противника, вышел в район Данилово, перерезал железную дорогу Остров — Пыталово, развил успех вдоль железной дороги с севера на город.

Первый и второй батальоны 1214-го полка форсировали реки Лада и Утроя и вышли на северо-западную и юго-западную окраины Васькова, встретив сильное сопротивление севернее Лявзино. Взаимодействуя, батальоны при поддержке танков сумели сломить сопротивление немецких частей, которые стали отходить на Пыталово.

Как рассказали в правительстве региона, Пыталово, узловая станция, была превращена немецким командованием в сильный опорный пункт, поэтому 1214-му полку были переданы танки, батарея «Катюш» и несколько штурмовиков. К семи часам утра 22 июля 1944 года Пыталово было освобождено: над вокзалом, взятым штурмом, взвился красный флаг.