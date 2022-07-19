Общество

Псковская область попросит у РЖД запустить дополнительные рейсы «Ласточки»

Правительство Псковской области подготовило письмо в адрес ОАО «РЖД» с просьбой увеличить частоту курсирования поезда «Ласточка» или увеличить его составность на период повышенного спроса. Об этом сообщил и. о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

Жалоба о недостаточном количестве рейсов поезда «Ласточка» между Псковом и Санкт-Петербургом появилась на сайте губернатора Псковской области. «В данный период (лето) практически невозможно купить за день-два билет на "Ласточку" из Пскова в Санкт-Петербург. В день по этому маршруту ходят 3 состава и 3 раза в неделю 4 состава. Есть ли возможность увеличить количество рейсов или хотя бы количество вагонов в существующих составах?» - написал автор обращения.

«В настоящее время правительством Псковской области подготовлено письмо в адрес ОАО "РЖД" с просьбой рассмотреть возможность увеличения частоты курсирования поезда "Ласточка" либо увеличения его составности на период повышенного спроса (выходные и праздничные дни, а также летний период)», - ответил Станислав Стармолотов.