Общество

МЧС предупреждает псковичей о грозах и ливнях

Ливни и грозы ожидаются в Псковской области днем 24 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Сегодня с периода 12.00-15.00 по юго-востоку Псковской области при грозах ожидаются местами ливни», - говорится в сообщении.

Рекомендации для населения при грозе:

по возможности не стоит выходить из дома. Нужно закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т. к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

нужно отключить радио и телевизор, избегать использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касаться металлических предметов. Если у радио- или телеприемника на крыше есть индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

на открытой местности стоит отключить сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

нельзя прятаться под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде.

При сильном дожде:

при получении информации о выпадении обильных осадков следует воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе;

если сильный дождь застал на улице, нужно постараться укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления;

если здание (помещение) подтапливает, стоит постараться покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

если покинуть здание не представляется возможным, то нужно подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.