Общество

Дополнительная мера соцподдержки многодетных появится в Псковской области

Изменения в региональный закон «О социальной поддержке многодетных семей» обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания сегодня, 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков доложил, что документ устанавливает на территории Псковской области дополнительную меру социальной поддержки в виде компенсации стоимости образовательных услуг за период обучения, начиная с 1 сентября 2022 года, детей из многодетных семей по очной форме обучения по программам среднего профессионального образования в следующем размере:

- 100% стоимости образовательных услуг - многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемую в Псковской области;

- 50% стоимости образовательных услуг - многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого равен или превышает величину прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемую в Псковской области.

Компенсация стоимости образовательных услуг будет предоставляться однократно при прохождение обучения по программам среднего профессионального образования каждым ребенком впервые.

Отмечается, что право многодетной семьи на данную меру социальной поддержки будет сохраняться в случае, если в многодетной семье один или несколько детей достигли возраста 18 лет, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли возраста 23 лет.

«На весь срок обучения предоставляется льгота?» - спросил вице-спикер, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков и получил утвердительный ответ.

«Программа будет действовать постоянно?» - уточнил он.

«Абсолютно верно», - подчеркнул Андрей Ермаков.

«Прошу поддержать инициативу, - отметила депутат Татьяна Фомченкова. - Законопроект, действительно, очень важный. Мы немножко опаздываем с такими решениями...»

Александр Братчиков поблагодарил авторов проекта за такую инициативу. По их мнению, принятие данного проекта закона Псковской области позволит многодетным семьям получить существенную материальную поддержку, что в свою очередь, позволит улучшить их материальное положение. Дети из многодетных семей смогут получить образование и в последующем работать по профессии своей мечты.